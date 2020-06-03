Более 60% заболевших коронавирусом вылечились на Северном Кавказе

Почти 11,5 тыс жителей СКФО вылечились от коронавируса, такое сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте полпредства президента в СКФО.

"На 3 июня диагноз COVID-19 подтвержден у 19 тыс 28 жителей Северо-Кавказского федерального округа. За прошедшие сутки число случаев заболевания выросло на 433. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 11 тыс 466", - заявили в ведомстве.

Таким образом, вылечились от инфекции более 60% заболевших коронавирусом на Северном Кавказе.

На сегодня состояние 226 пациентов медики оценивают как тяжелое, в состоянии средней степени тяжести находятся 1 тыс 384 человека. Скончались 498 пациентов, что составляет свыше 2,6% от общего числа заболевших в СКФО за время эпидемии.