В Росстате сообщили, что за неделю рост цен на гречку ускорился до 1,4%, на рис - замедлился до 0,6%. На прошлой неделе рост цен на гречку составил 1,2%, на рис - 1%.

"За период с 26 мая по 1 июня 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1,4%. Подорожание на 2,9% и более отмечено в 12 субъектах Российской Федерации", - приводит ТАСС данные Росстата.

Также, по данным статистики, среди остальных продуктов питания выросли цены: на рис шлифованный - на 0,6%, вермишель - на 0,5%, печенье - на 0,4%, конфеты шоколадные, чай черный и соль поваренную - на 0,3%, маргарин, масло подсолнечное и хлеб - на 0,2%. В то же время на 2,1% снизилась цена на куриные яйца, мясо кур подешевело на 0,5%, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, молоко - на 0,2%, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,1%.