Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство, глава государства уже подписал соответствующий указ, передает телеканал "Беларусь 1".

Ранее сегодня предложения по новому составу правительства обсуждались на совещании у президента.

В мероприятии участвовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.