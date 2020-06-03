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Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство, глава государства уже подписал соответствующий указ, передает телеканал "Беларусь 1".

Ранее сегодня предложения по новому составу правительства обсуждались на совещании у президента.

В мероприятии участвовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

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Вестник Кавказа

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