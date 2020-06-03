В Кабардино-Балкарии завод увеличит производство рентгеновского оборудования

В Кабардино-Балкарии компания "Севкаврентген-Д" в Кабардино-Балкарии (КБР) нарастит производство рентгеновского оборудования, которое помогает в диагностике заболеваний легких. На эти цели завод получил от Российского фонда технологического развития займ под 1% годовых в рамках противодействия эпидемиологическим заболеваниям, сообщает пресс-служба Минпромэнерготорга республики.

В ведомстве уточнили, что деньги будут направлены на пополнение оборотных средств для закупки дорогостоящей комплектации, используемой при изготовлении медицинского рентгеновского оборудования.

В министерстве напомнили, что ООО "Севкаврентген-Д" является одним из ведущих инновационно-активных промышленных предприятий Кабардино-Балкарии, передает ТАСС.