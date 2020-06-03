Онлайн-проект о роли русского языка в мире представило постпредство России при ООН 

Секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что постпредство и русскоязычные аккаунты ООН запустили общий онлайн-проект, который посвящен роли русского языка в мире.

Инициатива приурочена к Международному дню русского языка, который отмечается 6 июня. В рамках онлайн-проекта в соцсетях будут размещаться краткие видеообращения русскоязычных сотрудников ООН. "Они поделятся тем, как русский язык помогает им в работе, своим отношением к нему, его международной роли", - цитирует ТАСС Стржижовского.

Цель онлайн-проекта - показать значимость русского языка как официального языка ООН и одного из самых распространенных языков в мире, а также популярного средства межнационального общения, языка великой культуры.

Федор Стржижовский отметил, что русский язык востребован не только в секретариате ООН и среди дипломатов. "В системе ООН им активно пользуются по всему свету, на всех тематических направлениях, например в миротворческих миссиях, в офисах ооновских учреждений на местах, - рассказал он.

Знание русского языка помогает при устройстве на работу ООН, решении служебных задач, установлении профессиональных контактов. "Обо всем этом расскажут участники проекта по случаю нашего общего праздника", - заключил секретарь постпредства.

День русского языка установлен указом президента РФ от 6 июня 2011 года. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина, считающегося основоположником современного русского литературного языка.