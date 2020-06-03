Житель Ингушетии заработал 13 млн рублей на незаконной торговле лекарствами

Факт незаконной реализации лекарств в особо крупном размере обнаружен в Ингушетии, об этом рассказали в ГУ МВД по республике.

"В ходе проверки правоохранители установили, что 43-летний житель Назрани в отсутствие лицензии осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами для медицинского применения", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс-Юг".

В общей сложности с 1 января прошлого года по 1 апреля текущего года мужчина получил незаконный доход в сумме свыше 13 млн рублей.

В действиях бизнесмена-нелегала правоохранители усматривают признаки незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ).