ЦИК не будет менять бюллетень голосования по Конституции

В утвержденный бюллетень общероссийского голосования по поправкам в конституцию никаких изменений вносить не будут, в субъектах уже началось изготовление тиражей, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Еще до того, как мы приостановили все действия, бюллетень был утвержден, никаких изменений он не претерпел и не будет претерпевать. Регионы сейчас изготавливают тиражи в соответствии с постановлением ЦИК", - отметила она.

Гришина подчеркнула, что формулировка вопроса в бюллетене "вытекает непосредственно из законодательства, это установленная законом форма".

Бюллетень содержит вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" и варианты волеизъявления участника голосования - "Да" или "Нет", справа от которых помещаются пустые квадраты. Лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии. По решению избирательных комиссий субъектов бюллетени могут печататься и на государственном языке соответствующего региона, тогда на лицевой стороне должен быть размещен текст на двух и более языках, передает РИА Новости.