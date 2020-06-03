Мужчина убил нерожденного ребенка, ударив мать, в Сочи

Сочинские полицейские задержали молодого человека, избившего женщину на девятом месяце беременности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщает Юга.ру, подозреваемый нанес женщине несколько ударов по животу. Открыто уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина взят под стражу.

По сведениям "Российской газеты", ЧП случилось в Адлерском районе. 21-летний молодой человек несколько раз ударил 23-летнюю девушку, находившуюся на девятом месяце беременности. Младенец погиб в утробе матери. Знали ли молодые люди друг друга до трагедии и в каких они состояли отношениях, не сообщается.