Турция обвинила Гюлена в поддержке беспорядков в США

Беспорядки в США поддерживаются со стороны организации оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции по итогам телефонных переговоров главы департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттина Алтуна с послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом.

"Алтун выразил обеспокоенность по поводу насилия по отношению к сотрудникам турецких СМИ, включая телеканал TRT World, и получил заверения в том, что администрация США сожалеет об этих инцидентах. Заявив, что мирные протесты являются законными, а насилие - категорически нелегитимным в демократических странах, Алтун подчеркнул, что сторонники FETO… поддерживают акты насилия в США", - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что Турция продолжает тесно сотрудничать с ее союзником по НАТО США, которого она неоднократно предупреждала об опасности "террористических организаций FETO и РПК-YPG", передает РИА Новости.

Напомним, турецкие власти обвиняют организацию Гюлена в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.