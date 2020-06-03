Франция внимательно изучит концепцию России в области ядерного сдерживания

Франция со всем вниманием рассмотрит основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД Франции.

Накануне, 2 июня, президент РФ Владимир Путин утвердил приоритеты России в области ядерного сдерживания.

"Мы ознакомились с утвержденным президентом России Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании, - приводит ТАСС слова внешнеполитического ведомства Франции. - Мы со всем вниманием его рассмотрим".