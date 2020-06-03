В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшее время в Москве

В ГУ МЧС по г. Москве сообщили, что в ближайшее время в столице ожидаются гроза, сильный ветер и дождь.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 мск 3 июня до 10:00 мск 4 июня в Москве ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 м/с", - приводит ТАСС слова пресс-службы столичного главка МЧС.

Ранее аналогичное предупреждение было распространено в Подмосковье.

В ведомстве рекомендуют по возможности переждать грозу дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями.