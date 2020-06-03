Юноша едва не зарезал трех односельчан в Армении

Молодой житель села Арагацаван (Арагацотнская область) подозревается в нанесении ножевых ранений трем односельчанам, сообщение о преступлении распространил Следственный комитет Армении.

Сегодня из Талинского медцентра поступили сигналы о госпитализации трех жителей Арагацавана с колото-резаными ранениями грудной клетки, живота и колена.

Открыто уголовное дело по признакам умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ст.112 УК РА), пишет "Новости-Армения".

В результате исследования места происшествия были обнаружены следы крови, конфискована одежда раненых, допрошены несколько человек.

Правоохранители установили, что ножевые ранения трем жителям Аргацавана причинил 21-летний односельчанин во время спора из-за обгона автомобиля. Предпринимаются меры для розыска подозреваемого, идет предварительное следствие.