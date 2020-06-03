Посол РФ в США: отправка Соединенными Штатами аппаратов ИВЛ в Россию - это конструктивный жест доброй воли

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что отправка Соединенными Штатами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию - это конструктивный жест. В Москве высоко оценили американскую помощь.

"Насколько я понимаю, завтра прилетит в Москву самолет со 150 аппаратами ИВЛ. Это конструктивный жест доброй воли от американского президента и американского народа. Мы очень высоко оцениваем американскую помощь, и я очень рассчитываю, что американский народ и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал дипломат в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что потенциал российско-американского взаимодействия огромен и позволяет решать конкретные задачи, среди которых совместная борьба с пандемией COVID-19 и терроризмом.