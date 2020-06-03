Володин: россияне стали гораздо более осознанными из-за коронавируса

Коронавирус заставил граждан России более внимательно относиться к окружающим, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что же касается образа жизни, наверное, здесь можно было бы отметить, что мы стали более ответственно относиться к окружающим, это неотъемлемая часть прошедших двух месяцев, когда от того, насколько ответственно мы относимся не только к своему здоровью, но и к окружающим, зависит распространение вируса", - подчеркнул он.

При этом Володин добавил, что многое зависит от самоорганизации.

"И, конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим сферам, к таким, как здравоохранение, наука, организация власти и ее качество, по-другому отнестись. Все увидели, насколько это важно", - приводит РИА Новости слова Володина.