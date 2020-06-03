Анатолий Антонов: США не остановят "Северный поток-2",

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтоне не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

"Если жестко, кратко - нет", - сказал Антонов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Напомним, "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских государств.