Более ста человек вылечились от коронавируса за сутки в Азербайджане

За сутки в Азербайджане обнаружено 325 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 101 пациент, скончались пять, об этом рассказали в Оперативном штабе при кабинете министров.

Уточняется, что ушли из жизни пять граждан 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 годов рождения, тесты на COVID-19 которых дали положительные результаты.

В общей сложности на сегодня в Азербайджане выявлено 6 260 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 665 заболевших, скончались 76 человек.

В данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 2 519 заразившихся, из которых 61 человек находится в тяжелом состоянии, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За весь период в Азербайджане для выявления коронавируса было сделано 315 527 тестов.