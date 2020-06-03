Саакашвили отправил "к черту" предпринимателей, требующих от него быстрых результатов

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе онлайн-встречи с бизнесменами отправил "к черту" требующих от него быстрого результата на новом посту.

"Вопрос такой, от Николая Стойко: а когда будут дела конкретные? Николай Стойко, а когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", - заявил политик в ходе встречи, запись которой он опубликовал в Facebook.

Саакашвили посоветовал бизнесменам самим "делать дела, шевелить руками", чтобы не испытывать разочарования ни в ком.

"В ваших руках все. К чертовой матери все… А может вы сами пошевелитесь… Давайте вместе делать. Вот и все", - резюмировал чиновник.