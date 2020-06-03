Собак для горных спасателей закупят в Грузии

Две обученные бельгийские собаки и оборудование для кинологов купит "Компания развития горных курортов Грузии" при финансовой поддержке Австрийского агентства развития, такое сообщение распространила пресс-служба Минэкономики и устойчивого развития Грузии.

Проект называется "Поиск выживших в лавине: специально обученные собаки-спасатели - гарант спасения пострадавших из-под лавин". Его цель - внедрение практики обучения и использования четвероногих друзей человека на горнолыжных курортах Тетнульди (Земо Сванети) и Гудаури (Мцхета-Мтианети), лыжные зоны на которых находятся под угрозой схода лавин.

Специальное обучение кинологическим навыкам пройдут и люди‑спасатели.

"Впервые в Грузии будет внедрена практика обучения и использования собак-спасателей при поиске попавших под лавины людей, что повысит качество обслуживания горнолыжных курортов с точки зрения безопасности и обеспечит своевременный поиск и спасение попавших в беду людей", - приводит слова директора "Компании по развитию горных курортов Грузии" Ираклия Чиракадзе Sputnik‑Грузия.

В сообщении уточняется, что, невзирая на наличие квалифицированных спасателей, количество людей, пострадавших и погибших из-за лавин, за последние четыре года выросло. Спасатели не имели специального оборудования для ведения поисковых операций в труднодоступных местах, что нередко провоцировало гибель людей.