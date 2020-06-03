Госдума сделает госзакупки для нацпроектов еще прозрачнее

Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение прозрачности госзакупок товаров, работ и услуг, используемых для реализации нацпроектов и программ. Об этом сообщется в базе данных нижней палаты российского парламента.

По словам инициаторов законопроекта, в настоящее время актуальны вопросы установления особых условий закупки товара, работ и услуг для реализации национальных проектов (программ), а также распространения этих условий на подрядчиков.

Документ обязывает поставщика, подрядчика или исполнителя работ при госзакупках предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями и субподрядчиками, по форме, утверждаемой заказчиком.

Подчеркивается, что в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление такой информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени.

Кроме того, документом предусматривается, что результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по контрактам будет размещаться в единой информационной системе в сфере закупок, передает ТАСС.