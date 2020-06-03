Посадившая ребенка за руль авто москвичка заплатит 50 тыс рублей штрафа

В Москве суд приговорил к штрафу в размере 50 тыс рублей 25-летнюю жительницу столицы Елену Лапутину, позволившую управлять каршеринговым автомобилем своему восьмилетнему сыну. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Суд установил, что вечером 25 января 2020 года Лапутина, лишенная права управления автомобилем, находясь за рулем Volkswagen каршеринговой компании, посадила к себе на колени сына 2011 года рождения и позволила ему управлять рулем во время движения автомобиля.

В прокуратуре пояснили, что тем самым она вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

С учетом позиции гособвинителя Черемушкинской прокуратуры суд приговорил ее к наказанию в виде штрафа в 50 тыс. рублей - минимального размера, предусмотренного статьей обвинения, передает ТАСС.