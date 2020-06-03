Грузия готовится к приему туристов из Балтии

Грузия станет одной из первых стран мира, которая примет туристов из стран Балтии, в частности, из Эстонии. Об этом сообщается на сайте Минэкономики страны.

Вопросы двустороннего экономического развития глава Минэкономики Грузии Натия Турнава обсудила с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасом. Турнава подчеркнула, что Грузия готова открыть свои двери для международных путешественников уже с 1 июля и предложить им безопасные условия для отдыха.

Грузия очень хорошо отвечает всем нормам безопасности. Страна станет одной из первых, куда приедут туристы из стран Балтии, в том числе из Эстонии, также наши граждане смогут посетить Эстонию. У нас очень активная коммуникация с министрами европейских стран, особенно с теми, которые курируют вопросы туризма и транспорта", - отметила она.

При этом эстонская сторона уже опубликовала критерии, которым должна соответствовать страна, если она планирует восстановить транспортные и туристические контакты с Эстонией. Уточняется, что лицо, прибывающее в Эстонию, освобождается от двухнедельного карантина, если прибудет из страны, где в течение последних 14 дней число зарегистрированных случаев инфицирования не будет превышать 15 на 100 тыс человек, передает Спутник-Грузия.