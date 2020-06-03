12 аптечных сетей теперь могут вести онлайн-торговлю лекарствами в Москве и Подмосковье

12 аптечных организаций получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами от территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"С 27 мая разрешения на осуществление розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами для медицинского применения дистанционным способом были выданы 12 организациям московского региона, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность. Двум организациям в выдаче разрешений отказано ввиду предоставления в территориальный орган недостоверных сведений об интернет-сайтах", - приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства.

Также уточняется, что, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 697, аптечная организация должна иметь исключительные права на свой интернет-сайт. При этом в случае двукратного привлечения аптечной организации к административной ответственности по статьям 6.33 и 14.42 КоАП РФ территориальный орган имеет право отозвать разрешение на розничную торговлю дистанционным способом.

"За первую неделю выдачи получили разрешения ЗАО "Эркафарм", ООО "Аптечная сеть", "Самосон-фарма", ООО "Аптечная сеть-ОЗ", ООО "Ригла", ООО "Ригла-Московская область", ООО "Здоров.РУ", ООО "Еаптека", ООО "Аптечная сеть "Эвалар", ООО "Парусинвест", ООО "Аптека-A.B.E.", ООО "Аптека-A.B.E.-1", ГБУ МО "Мособлмедсервис", - рассказали в пресс-службе ведомства.