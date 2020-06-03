В Минкомсвязи назвали бредом предположение, что коронавирус - это порождение сетей 5G 

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что сети 5G не являются причиной появления и распространения коронавирусной инфекции.

"Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус - порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Ведомостей".

Также он обратил внимание, что радиофобия является серьезной проблемой, к которой необходимо отнестись серьезно. "Радиофобия - существенная проблема, которая может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи. Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений. Нужно по всем возможным каналам это разъяснять", - приводит слова Олега Иванова ТАСС.

Замглавы Минкомсвязи добавил, что в России сети сети связи пятого поколения развивается очень локально - лишь на нескольких опытных зонах в городах-миллионниках и на промышленных объектах. "И ни в каких населенных пунктах, за исключением отдельных городов-миллионников, даже опытных зон, ни одной базовой станции 5G там нет", - отметил он.

В России пока нет массового покрытия сетями связи пятого поколения. В настоящее время в городах 5G развивают операторы в специальных пилотных зонах: МТС - на ВДНХ в Москве и в Кронштадте, "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити", Tele2 - на Тверской улице в Москве, "Билайн" - в московских "Лужниках" и в Сколково. Пилотные зоны планируется открыть еще в нескольких городах.

Из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" следует, что коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 года. Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. В России же частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.

В свою очередь, операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей связи пятого поколения в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.