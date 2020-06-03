Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской Армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75‑летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - сказано в нем.

В министерстве уточнили, что на параде пройдет торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием отечественного произведства.

В ведомстве добавили, что делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостей.