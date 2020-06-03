Патологоанатом рассказал о загадках коронавируса

На сегодняшний день неизвестно, почему коронавирус поражает легкие гораздо сильнее, чем другие инфекции, заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Он пояснил, что многие пневмонии носят локальный характер, а при коронавирусе, как правило, наблюдается двустороннее воспаление, при котором происходит "диффузное альвеолярное повреждение".

"И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен", - пояснил патологоанатом.

Кактурский подчеркнул, что в этом случае необходимо "подключать тяжелую артиллерию" в виде экстракорпорального кровообращения, когда кровь насыщают кислородом вне организма, что требует дорогостоящей аппаратуры.

Кроме того, остается неизвестным, почему заболевание поражает людей избирательно, а затем "расправляется с ними жестоко вплоть до летального исхода".

"Причем речь идет не только о людях из групп риска, что было бы объяснимо, но и о молодых. Можно только предположить, что у них имелись приобретенные или наследственные дефекты иммунной системы", - приводит РИА Новости слова Кактурского.