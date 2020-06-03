США послали России оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ

Америка направила в РФ вторую партию аппаратов ИВЛ, об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

"Остающиеся 150 аппаратов отправлены и, как ожидается, будут доставлены 4 июня", - цитирует его РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне заявили, что выделили РФ для борьбы с COVID-19 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов уже была послана.

Напомним, ранее российская сторона направила в Америку самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. В Госдепартаменте в связи с этим заявили, что Москва и Вашингтон не раз помогали друг другу прежде и, без сомнения, будут делать это и в будущем.