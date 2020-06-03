Замглавы Минэкономразвития России покинул свой пост

Вадим Живулин покинул пост заместителя министра экономического развития России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.

Живулин с 2011 по 2018 годы был директором департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития. С июля 2018 года - заместитель министра