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Замглавы Минэкономразвития России покинул свой пост

Замглавы Минэкономразвития России покинул свой пост

Вадим Живулин покинул пост заместителя министра экономического развития России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.

Живулин с 2011 по 2018 годы был директором департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития. С июля 2018 года - заместитель министра

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Вестник Кавказа

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