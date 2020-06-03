Instagram запустил в России функцию для заказа еды

Социальная сеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса Covid-19.

"Instagram выпускает в России стикер для cторис "Заказ еды" и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении <…> или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от", - сказано в сообщении.

Чтобы заказать еду, необходимо нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в Stories. После этого они автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ, тем самым поддержав местный бизнес. Также пользователи смогут делиться Stories компаний с новым стикером.

В Instagram пояснили, что новые функции являются частью инициатив по поддержке малого бизнеса, они призваны помочь ресторанному и продовольственному бизнесу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 380 тыс человек скончались. В России выявлено 432 277 случаев заражения Covid-19.