В Железноводске воссоздадут исторический вход в Курортный парк

В администрации Железноводска сообщили о том, что планируется воссоздать исторический вход в Курортный парк, который существовал почти 200 лет назад.

"Восточный вход был много лет закрыт глухой стеной, принадлежащей одному из ведомственных санаториев. Удалось найти понимание с руководством здравницы, и теперь этому месту будет возвращен исторический облик. Сам вход в Курортный парк будет оформлен каменной кладкой, выполненной под старину, а рядом разместим казачий плетень с глиняными элементами и информационными табличками об истории этого знакового места", - приводит ТАСС слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Восточный вход в Курортный парк в Железноводске был оборудован в 1825 году. На этом месте располагался первый казачий дозор, командированный на Северный Кавказ для охраны отдыхающих и жителей города.

По информации краевого туристского информационного центра, Курортный парк в Железноводске является единственным на Кавказских Минеральных Водах парком естественного происхождения. Первые тропы к минеральным источникам были проложены в 1825 году. На аллеях парка начинаются пешие тропы, ведущие вокруг горы Железной.