В Карачаево-Черкесии депутат стал волонтером-водителем скорой помощи

Председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ парламента Карачаево-Черкесии Ренат Акбаев начал работать водителем на машине скорой помощи в качестве волонтера.

Депутат рассказал, что возит медиков к тем пациентам, у которых нужно взять анализы на COVID-19, или к тем, кто проходит лечение дома и кому нужно передать лекарства.

"На этот шаг меня подвигла моя однокурсница, которая находится на седьмом месяце беременности", - признался Акбаев. "Она два дня ждала скорую", - приводит его слова "Интерфакс".

"У меня нет медицинского образования", поэтому "решил в качестве волонтера стать водителем на скорой помощи", заключил депутат.

Ренат Акбаев - заслуженный мастер спорта России по борьбе на поясах, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта России по дзюдо, а также пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный и абсолютный чемпион России по борьбе на поясах.