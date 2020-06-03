Германия ждет рекомендации ЕС, чтобы снять запрет на поездки в Турцию

Германия ведет переговоры с Анкарой об отмене ограничений на поездки в Турцию, но ждет рекомендации Европейского Союза, прежде чем принимать какие-либо решения, заявил представитель МИД Германии в среду.



"Мы ведем переговоры с Турцией. Министр иностранных дел уже обсуждал этот вопрос со своим турецким коллегой", - заявил он на правительственной пресс-конференции в Берлине.

"Мы видим, что Турция прилагает большие усилия, но я пока не могу прогнозировать, как и когда будет принято решение", - цитирует представителя Reuters.

Сегодня Германия сняла действовавшие в связи с пандемией COVID-19 настоятельные рекомендации отказаться от поездок в страны ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Предостережение от поездок граждан Германии в третьи страны по-прежнему остается в силе.