В правительстве ФРГ оценили возможность расширения G7 за счет России
Официальный представитель Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что изменение формата G7 за счет включения России или других стран возможно только единогласным решением лидеров всех входящих в объединение государств.
"Какое-либо изменение формата возможно только путем принятия соответствующего решения на саммите. А практика приглашения гостей существовала всегда", - приводит ТАСС слова Штеффена Зайберта.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит "Большой семерки" с участием лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
Вестник Кавказа
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