Три человека пострадали автомобильной мясорубке в центре Москвы

Три человека едва не стали жертвами массового ДТП в центре Москвы, информирует источник в экстренных службах. Уточняется, что авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки.

Согласно предварительным данным, в результате столкновения пяти автомобилей, пострадали три человека, один из них госпитализирован, другие от госпитализации отказались.

На месте работают представители дорожной полиции и сотрудники скорой помощи. Движение на месте инцидента затруднено, передает ТАСС.