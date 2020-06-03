Три человека пострадали автомобильной мясорубке в центре Москвы
Три человека едва не стали жертвами массового ДТП в центре Москвы, информирует источник в экстренных службах. Уточняется, что авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки.
Согласно предварительным данным, в результате столкновения пяти автомобилей, пострадали три человека, один из них госпитализирован, другие от госпитализации отказались.
На месте работают представители дорожной полиции и сотрудники скорой помощи. Движение на месте инцидента затруднено, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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