Грузинские ученые подключаются к борьбе с коронавирусом

Научная группа, специализирующаяся на изучении пандемии коронавируса нового типа, будет сформирована в Грузии.

Решение об этом было принято по результатам заседания президиума Академии наук Грузии.

Участие в заседании принимали – глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе и его заместитель Паата Имнадзе.

В ходе встречи президент АН Грузии Георгия Квеситадзе подчеркнул, что ученые страны должны подключиться к изучению природы коронавируса и поискам методов его нейтрализации.

"Мы хотим создать постоянную рабочую группу, которая будет работать над этим вопросом. Хотим дать более научный уровень этому направлению. Это возможно, и у нас есть подходящие для этого врачи", - цитирует Квеситадзе Sputnik Грузия.

В свою очередь, Амиран Гамкрелидзе обратил внимание на то, что в ходе заседания также обсуждались и методы, используемые до сих пор в борьбе с коронавирусом. "Накопилось довольно много материала, очень интересен его научный анализ", - рассказал он, отметив, что ученые будут работать над мерами противодействия новым вспышкам заболевания.