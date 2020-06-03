Медики предупредили об атипичном течении коронавируса у пожилых

Бред, тахикардия, снижение артериального давления, делирий, нарушение координации движений и конъюнктивит у пожилых людей могут свидетельствовать о наличии в организме коронавируса нового типа. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

Уточняется, что у возрастных пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. Кроме того, симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания. "Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, <...> конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", - цитирует РИА Новости.

Согласно последним данным в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.