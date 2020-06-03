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Менеджер Нурмагомедова показал плюсы самоизоляции (ФОТО)

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в режиме самоизоляции есть как отрицательные, так и положительные моменты.

На своей странице в социальной сети Instagram менеджер опубликовал фотографию, где он сидит на траве на фоне гор. "Были и свои плюсы в этой самоизоляции", - подписал фото Магомедов.

 
 
 
 
 
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Были и свои плюсы в этой самоизоляции ⛰🏔

Публикация от Rizvan Magomedov (@rizvan_magomedov) 2 Июн 2020 в 4:19 PDT

Напомним, накануне Хабиб Нурмагомедов разместил у себя в Instagram пост, посвященной Ризвану Магомедову. "Человек, который проделал и продолжает делать большую работу в нашей команде, спасибо тебе, брат, Ризван Магомедов", - написал боец.

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