Менеджер Нурмагомедова показал плюсы самоизоляции (ФОТО)

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в режиме самоизоляции есть как отрицательные, так и положительные моменты.

На своей странице в социальной сети Instagram менеджер опубликовал фотографию, где он сидит на траве на фоне гор. "Были и свои плюсы в этой самоизоляции", - подписал фото Магомедов.

Напомним, накануне Хабиб Нурмагомедов разместил у себя в Instagram пост, посвященной Ризвану Магомедову. "Человек, который проделал и продолжает делать большую работу в нашей команде, спасибо тебе, брат, Ризван Магомедов", - написал боец.