В Невинномысске появится новый фруктовый сад

На въезде в Невинномысск завершается закладка нового фруктового сада площадью 277 га. Об этом в своем Instagram написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В первую очередь, это яблоки. Но также будем выращивать груши, черешню и первые в промышленном масштабе персики. Высадку персиковых деревьев на площади 2 гектара завершили накануне", - поведал глава региона.

Он подчеркнул, что выращивание фруктов - очень перспективное направление. "Ставка - не только на традиционные культуры. Через несколько дней в Нефтекумске начнем высаживать первый миндальный сад. А чем больше новых культур введем в сельхозоборот, тем лучше будет развиваться аграрная отрасль", - пояснил Владимиров.

Помимо этого, он рассказал, что в 2020 году планируется закладка еще примерно 900 га садов. "Причем, все эти объёмы мы закрываем собственным посадочным материалом.

Сегодня наш регион производит более 5 миллионов саженцев в год", - уточнил глава Ставрополья.