В Евросоюзе назвали основное противостояние XXI века

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что противостояние Китая и США станет характерной чертой XXI века.

"Вирус показал, что конфронтация между Китаем и США будет характеризовать XXI век. Угрозы из Вашингтона, острая реакция со стороны Пекина - теперь это новая норма", - сказал он, отвечая на вопросы корреспондента газеты Sueddeutsche Zeitung.

Далее глава дипломатии ЕС отметил амбивалентную позицию Китая по отношению к Евросоюзу. Так, по его словам, КНР одновременно и "незаменимый партнер" ЕС, и одновременно серьезный конкурент. Боррель также обратил внимание на то, что Пекин стал проводить более агрессивную политику. "Китай не единственная страна, которая использует свою силу. Если нам не нравится их поведение, мы должны прямо сказать им, как США", - цитирует РИА Новости.

Соглашаясь с тем, что Китай выборочно выполняет международные соглашения, Боррель отметил, что Евросоюз должен ответить на этот вызов.