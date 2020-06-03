В секторе Газа открыли мечети и детские сады

В секторе Газа открылись мечети для ежедневных молитв, сообщило министерство по религиозным делам в секторе, в котором находится у власти движение ХАМАС.

На прошлой неделе на территории сектора Газа после двухмесячного перерыва в мечетях были разрешены пятничные молитвы. Теперь же они будут открыты каждый день.

Директор министерства по делам религии и вакуфов Абдель-Хади Аль-Ага сообщил, что он поручил руководителям мечетей сократить длительность проповедей и молитв в качестве меры предосторожности, передает Reuters.



В секторе Газа сегодня также открылись дошкольные учреждения для детей в возрасте от двух до пяти лет.



Учебные заведения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан были закрыты в марте, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19.



Учебный год для начальной и средней школы в секторе Газа и на Западном берегу официально закончился, за исключением выпускных экзаменов, которые начались в субботу для учащихся старших классов.