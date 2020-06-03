На борьбу с коронавирусом власти Ставрополья направили порядка 4 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из регионального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено 4 млрд рублей. На эти деньги были проведены дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, закуплены дополнительные средства защиты, а также дополнительно оснащены медучреждения.

"4 млрд рублей, помимо федеральной поддержки, мы направили на борьбу с пандемией - выплаты (медикам и социальным работникам), закупка лекарственных средств, оборудования, материалов, оборудование коек", - приводит ТАСС слова губернатора.

Также глава края сообщил, что прямые потери бюджета региона, в том числе из-за снижения налоговых поступлений, составят порядка 11 млрд рублей. Дополнительные средства на поддержку бизнеса составляют порядка 5 млрд рублей. Ставропольскому краю придется прибегнуть к получению бюджетных либо коммерческих займов, отметил он.

"Упали свои налоги, соответственно, планка доли кредита в зависимости от собственных доходов упала. Мы всегда могли рассчитывать где-то около 9,5 млрд рублей. Сейчас мы опустились на планку около 7 млрд рублей. То есть необходимо на 2020 год <…> зависимость собственных доходов от доли займов исключить, чтобы мы могли погасить свои дефициты", - объяснил Владимир Владимиров.

В конце мая в Ставропольском крае были внесены корректировки в региональный бюджет, в результате объем доходов на 2020 год составит 122 млрд 482 млн рублей, расходов - 131 млрд 908 млн рублей. Дефицит увеличился на 4,8 млрд рублей, объем госдолга вырос на 4 млрд 813 млн, до 36 млрд 355 млн рублей.