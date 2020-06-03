Доля отечественных медицинских изделий в России составила 91%

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что за 1,5 месяца на территории России зарегистрировано 407 медицинских изделий, 91% из них отечественного производства

Он обратил внимание на то, что до периода начала подъема инфекционной заболеваемости, на территории РФ защитных медицинских изделий как отечественного, так и зарубежного производства было фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день. "За полтора месяца зарегистрировано на территории РФ 407 медицинских изделий, и только за последнюю неделю зарегистрировано больше 30. И 91% из них - это отечественное производство", - сказал он на совещании, посвященном обсуждению ситуации в легкой промышленности России, передает РИА Новости.