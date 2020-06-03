В "Грузинской мечте" рассказали о правилах, которые будут действовать на выборах

На предстоящих 31 октября парламентских выборах в Грузии будут действовать специальные правила, которые не допустят распространения коронавируса. Об этом заявил депутат, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Необходимо "принять меры для того, чтобы выборы и день выборов не стали очагом распространения эпидемии", призвал он, уточнив. что "речь идет об экипировке и масках". Кроме того, "будут приняты другие меры для членов комиссий", указал парламентарий.

Как пояснил Кобахидзе, часть правил внесут в Избирательный кодекс Грузии, однако потребуются консультации с оппозицией и другими заинтересованными сторонами.

Окончательное решение по термоскринингу пока не принято, "тут есть риски", отметил он. "Термоскрининг может стать препятствием для избирателей, так как избиратель с температурой не сможет голосовать", - цитирует депутата Спутник - Грузия.

"Все детали - термоскрининг, маски и так далее будут взвешиваться как с эпидемиологической, так и с политической стороны", - заявил он, заверив, что "не будет таких правил, которые в какой-либо форме помешают голосованию".

В свою очередь, один из лидеров оппозиционного "Национального движения" депутат Роман Гоциридзе призвал найти "такой справедливый и объективный механизм, который даст возможность каждому гражданину, даже если он инфицирован и болен, участвовать в выборах".