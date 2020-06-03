Россельхознадзор: введение мер в отношении животных из-за коронавируса нецелесообразно

В Россельхознадзор заявили, что нет необходимости вводить меры в отношении домашних и сельскохозяйственных животных в связи в распространением COVID-19.

"В связи с тем, что о фактах заражения сельскохозяйственных животных (кроме норок на звероводческих фермах) не сообщается, введение каких-либо адресных мер нецелесообразно", - приводит ТАСС слова ведомства. В настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных или массовых исследований животных на COVID-19. "Отбор проб и тестирование животных должно проводиться с учетом ряда эпидемиологических факторов, а также наличия у животного клинических признаков", - считают в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что, помимо России, случаи естественного заражения собак, кошек и норок (а в условиях зоопарка - тигров и львов) регистрировались в Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании.

"Лабораторные исследования в Китайской Народной Республике свидетельствовали, что SARS-CoV-2 репродуцируется у собак, свиней, кур и уток в незначительных количествах, но эффективно - у хорьков и кошек", - отмечается в сообщении.

Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в настоящее время отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека коронавирусом от собак и кошек.

В то же время недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой.

Для того, чтобы уберечь домашнее животное от заражения, по мнению Россельхознадзора, необходимо ограничить тесные контакты человека с домашними животными, а заболевшим коронавирусом - и вовсе исключить взаимодействие с ними. В то же время в ведомстве напомнили, что коронавирусы относятся к большому семейству вирусов, которые часто встречаются у животных. Существует четыре рода семейства коронавирусов (альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы), вызывающие различные заболевания у разных видов животных, преимущественно теплокровных, включая человека и птиц. Что касается COVID-19, то он относится к бета-коронавирусам и является абсолютно новым инфекционным заболеванием.