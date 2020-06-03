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Испания может открыться для туристов из безопасных стран 22 июня

Испания может открыться для туристов из безопасных стран 22 июня

Испания работает над тем, чтобы начать открывать границы для туристов из стран, которые считаются наиболее безопасными с точки зрения заражения COVID-19, уже с 22 июня, заявил представитель министерства туризма Испании в среду.

Ранее власти Испании сообщили, что откроют границы для иностранных туристов 1 июля, передает Reuters.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя написала в Twitter, что Германия отменит рекомендацию своим гражданам избегать поездок в Испанию, как только Испания снимет ограничения на въезд в страну.

По прогнозу Еврокомиссии, ВВП Испании в 2020 году в связи с коронавирусным кризисом может упасть на 9,4%. На долю туризма приходится 12% ВВП Испании.   

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Вестник Кавказа

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