Испания может открыться для туристов из безопасных стран 22 июня

Испания работает над тем, чтобы начать открывать границы для туристов из стран, которые считаются наиболее безопасными с точки зрения заражения COVID-19, уже с 22 июня, заявил представитель министерства туризма Испании в среду.



Ранее власти Испании сообщили, что откроют границы для иностранных туристов 1 июля, передает Reuters.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя написала в Twitter, что Германия отменит рекомендацию своим гражданам избегать поездок в Испанию, как только Испания снимет ограничения на въезд в страну.

По прогнозу Еврокомиссии, ВВП Испании в 2020 году в связи с коронавирусным кризисом может упасть на 9,4%. На долю туризма приходится 12% ВВП Испании.