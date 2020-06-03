Минздрав РФ дополнил список лекарств от коронавируса

Минздрав России проинформировал о расширении списка лекарственных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых: в него были включены 15 единиц. Уточняется, что два вида из включенных новинок назначаются одновременно.

Помимо этого, здравоохранительным ведомством была утверждена седьмая версия методических рекомендаций по лечению заболевания.

В новой версии были переработаны и расширены все разделы, в частности, представлены дополнительные схемы лечения с применением новейших лекарств.

Документ разработан на основе российского и зарубежного клинического опыта, уточняет РИА Новости.