Минздрав РФ дополнил список лекарств от коронавируса
Минздрав России проинформировал о расширении списка лекарственных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых: в него были включены 15 единиц. Уточняется, что два вида из включенных новинок назначаются одновременно.
Помимо этого, здравоохранительным ведомством была утверждена седьмая версия методических рекомендаций по лечению заболевания.
В новой версии были переработаны и расширены все разделы, в частности, представлены дополнительные схемы лечения с применением новейших лекарств.
Документ разработан на основе российского и зарубежного клинического опыта, уточняет РИА Новости.
Вестник Кавказа
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