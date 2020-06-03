Путин: импорт в два раза превосходит объемы внутреннего производства в РФ

Импорт в Россию пока значительно превышает объем производства товаров внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российским производителям "есть куда развиваться".

"Насколько я себе представляю, по имеющимся у меня документам, у нас объем импорта чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность в России", - сказал он на совещании по ситуации в легкой промышленности.

Этот факт, по словам главы государства, указывает на то, что российскому производству есть, куда расти. "Нам есть куда развиваться – и на внутренний рынок двигаться, его завоевывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал", - цитирует Путина ТАСС.