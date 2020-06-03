Выручка Zoom во время пандемии выросла на 169%

Выручка сервиса для видеоконференций Zoom выросла на 169% по сравнению с предыдущим годом и достигла $328,2 млн, указано в финансовой отчетности компании за первый квартал, который завершился 30 апреля 2020 года.

Глава компании Zoom Video Communications, которая развивает одноименный сервис видеоконференций, Эрик Юань сообщил, что на развитие сервиса в том числе повлияла пандемия COVID-19.

Согласно финансовому отчету компании, к концу первого квартала у Zoom было также около 265,4 тысячи корпоративных пользователей с коллективом более 10 сотрудников. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество пользователей выросло на 354%, передает CNN.

При этом расходы компании выросли на 330% до $103,7 млн, в основном из-за расходов на облачные сервисы, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос.

Созданный почти десять лет назад, Zoom изначально рассчитывался для проведения конференций для бизнеса. Но с начала пандемии COVID-19 популярность Zoom и других сервисов для удаленной работы резко выросла.