Армения опубликовала статистику кризисной безработицы

Около 12 тыс граждан Армении стали безработными за последние четыре месяца в результате негативного влияния на экономику пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил заместитель председателя комитета по госдоходам Артур Манукян в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в пресс-центре государственного агентства "Арменпресс".

"За четыре месяца были уволены около 12 тыс работников, то есть на столько сократилось количество рабочих мест", - цитирует Манукяна РИА Новости.

Уточняется, что в условиях карантинных ограничений зафиксировано еще больше случаев, когда работодатель не рассчитывает зарплаты сотрудников при сохранении рабочих мест.

Напомним, что до 13 июня в Армении в связи с неблагоприятной эпидобстановкой действует режим чрезвычайного положения.