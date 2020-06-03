Ростуризм спрогнозировал, когда начнут открываться пляжи Крыма и Кубани

Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова не исключила, что общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.

Сейчас пляжи могут работать только при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Решение о том, когда и какие пляжи открывать, принимают власти конкретного региона РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки, отметила Лысенкова.

"В ближайшие две недели все пляжи начнут по своим правилам работать", - ожидает она. "Дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования", - цитирует начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма ТАСС.

"Одна из проблем, это вопрос контроля", - заявила она, говоря о пляжах Крыма и Краснодарского края. Одной из проблем, которая сейчас обсуждается в том числе с представителями МЧС, Лысенкова назвала возросшее число посещений диких пляжей в условиях закрытия оборудованных. Негативные последствия для жизни и здоровья на диких пляжах наступают чаще, предупредила она.