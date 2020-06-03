Россия поздравила Турцию со столетием дипломатических отношений

Сегодня исполняется сто лет со дня установления современных дипломатических отношений между Россией и Турцией. Об этом говорится в поздравительном комментарии МИД России, опубликованном по случаю юбилея.

"Советская Россия первой в мире признала правительство Великого Национального Собрания Турции, созданное в результате национально- освободительной борьбы турецкого народа против иностранных интервентов. 3 июня 1920 г. Народный комиссар по иностранным делам РСФСР Г.В.Чичерин направил Председателю ВНСТ Мустафе Кемалю (Ататюрку) телеграмму с предложением "немедленно установить дипломатические и консульские представительства". Этот день и считается официальной точкой отчета в дипотношениях между Советской Россией и Правительством ВНСТ", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что история дипотношений стран насчитывает свыше пяти веков, однако нынешний юбилей связан с качественно новым этапом развития двусторонних связей после распада Российской и Османской империй.

"За прошедший век российско-турецкие отношения, опирающиеся на прочный фундамент добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и уважительного учета интересов друг друга, прошли через многие испытания и успешно их выдержали", - указано в комментарии МИД РФ.

Оценивая нынешнюю ситуацию в двусторонних отношениях республик, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в настоящее время дипломатические отношения России и Турции переживают подъем по целому ряду направлений и уверенно выходят на уровень стратегического партнерства, что является важным фактором укрепления региональной стабильности и безопасности.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, Турецкая Республика ощущала серьезную поддержку России еще на начальном этапе существования. "В первые два десятилетия наших дипломатических отношений наше сотрудничество было очень серьезным. Потом, конечно, произошло некоторое охлаждение, Турция вынуждена была выбрать западное направление, но затем, с распадом СССР Российская Федерация стала налаживать связи с нами. В последние 30 лет наши отношения развивались очень бурно", - прежде всего сказал он.

"Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, контактирует с США и ЕС, отношения с Россией имеют для нее особое значение. В новом тысячелетии наши связи укреплялись очень активно, и, думаю, неслучайно внешнеполитическое ведомство РФ заявило о стратегической направленности нашего партнерства. Конечно, между нашими государствами есть еще проблемы, но сотрудничество в экономике, социально-культурной сфере и военно-технической отрасли дают уверенность в том, что наши отношения будут только развиваться в дальнейшем. Опыт и профессионализм руководства наших стран и позитивное общественное мнение позволят достичь этого. Взаимопонимание и готовность решать любые проблемы путем переговоров – это лучший путь стратегического партнерства", - подчеркнул Тогрул Исмаил.